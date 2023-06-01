В Екатеринбурге больше месяца ищут 26-летнего молодого человека

О местонахождении Максима Прокопьева ничего не известно с 21 апреля. Фото: «ЛизаАлерт»

В Екатеринбурге больше месяца ищут 26-летнего парня. О местонахождении Максима Прокопьева ничего не известно с 21 апреля. Об этом сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт».

- Приметы – рост 185 сантиметров, нормального телосложения, глаза серого цвета, волосы светло-русые, - рассказали волонтеры.

К сожалению, не известно во что именно был одет молодой человек в день пропажи. Известно только то, что он может находиться в любом районе Екатеринбурга или даже за его пределами.

Сейчас поисками Максима Прокопьева занимаются волонтеры и сотрудники полиции. Если вам известно что-либо о местонахождении молодого человека, сообщите об этом инфоргу «ЛизаАлерт» Наталье по номеру 89043831748. Также вы можете обратиться со всей имеющейся информацией в полицию, набрав 112.

Ранее в Екатеринбурге пропал 80-летний дедушка. Мужчина нуждается в медицинской помощи. Его поиски начались 22 мая.

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