В Екатеринбурге «ВАЗ» сбил трехлетнего ребенка

Авария произошла в одном из дворов Уралмаша. Фото: ГИБДД Екатеринбурга

В Екатеринбурге отечественный автомобиль сбил трехлетнего ребенка в одном из дворов на Уралмаше. ДТП произошло днем 1 июня рядом с домом на улице Шефской, 93/1. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщили в Госавтоинспекции города.

Женщина-водитель на «ВАЗ 21043» двигалась по двору, когда под колесами машины оказался ребенок. Трехлетнюю девочку доставили в больницу с ушибами и ссадинами. За рулем авто находилась 41-летняя женщина, имеющая стаж вождения девять лет.

- Водитель пояснила, что, двигаясь по дворовому проезду, видела играющих детей, неожиданно выбежала девочка, она применила экстренное торможение, но наезда избежать не удалось, - рассказали в ГИБДД.

На месте аварии работали сотрудники Госавтоинспекции. Они провели замеры, составили процессуальные документы и опросили участников ДТП.

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