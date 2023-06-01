Студентка УрФУ напугала одногруппников, заявив о змее в коробке

В коробке находился подарок
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В УрФУ студентов международных отношений напугала коробка, которую принесла на государственный экзамен одногруппница. По факультету пошел слух, что внутри находилась змея. Однако же это оказалось неправдой. Информацию об этом «КП-Екатеринбург» подтвердили одногруппники девушки.
- Не знаю, чего все так всполошились. Там коробка была меньше обувной. Говорили, что внутри маленькая змея, будто бы на удачу с собой взяла. Потом все узнали, что это неправда, - рассказал «КП-Екатеринбург» одногруппник студентки, принесшей коробку.
Как оказалось, в коробке был подарок. Его студентка упаковала в небольшую синюю коробку. Информация про змею оказалась лишь неудачной шуткой.
- Я сначала даже не знала ничего об этой коробке. Только потом все начали говорить об этом. Девочки, видимо, пошутили, а все серьезно восприняли. Не было там никакой змеи, - поделилась студентка четвертого курса международных отношений.
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