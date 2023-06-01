В Екатеринбурге начались поиски 80-летнего дедушки

Пенсионер пропал 22 мая. Фото:«ЛизаАлерт»

В Екатеринбурге пропал 80-летний дедушка. Больше недели о местонахождении Валерия Патрушева ничего не известно, мужчина не выходит на связь с 22 мая. Об этом сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт».

- Приметы – рост 165 сантиметров, худощавого телосложения, волосы седые, глаза серого цвета, - рассказали волонтеры.

Пенсионер нуждается в медицинской помощи. Он может находиться за пределами города. К сожалению, неизвестно в чем именно ушел мужчина из дома.

Сейчас поисками Валерия Патрушева занимаются волонтеры и сотрудники полиции. Если вам известно, где находится мужчина, сообщите об этом инфоргу «ЛизаАлерт» Наталье по номеру 89043831748. Также со всей имеющейся информацией вы можете обратиться в полицию, набрав 112.

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