Прокуратура заинтересовалась трехдневным отключением воды в микрорайоне Чапаевский

27 многоквартирных домов, садик, больница и учреждение культуры остались без воды Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Екатеринбуржцы, живущие в микрорайоне Чапаевский остались без воды на три дня. Уже с 30 мая горожане лишены холодного водоснабжения. Ситуацией заинтересовалась свердловская прокуратура. Об этом сообщили в ведомстве.

Утром 30 мая в микрорайоне произошла авария на трубопроводе. За день утечку удалось устранить, водоснабжение вернулось. Однако уже на следующий день прорыв случился в другом месте, уже к 23 часам ситуация наладилась. А 1 июня воду отключили из-за замены аварийного участка трубы.

- В настоящее время без воды остаются 27 многоквартирных домов, один детский сад, одно медицинское учреждение, одно учреждение культуры, - рассказали в региональной прокуратуре.

Ведомство проводит проверку по данному случаю. В ее ходе будет дана оценка деятельности ответственных должностных лиц ресурсоснабжающей организации.

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