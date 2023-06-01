Свердловские полицейские по горячим следам раскрыли ограбление

Рецидивист силой забрал телефон. Фото: МО МВД России «Верхнепышминский»
Полиция Верхней Пышмы раскрыла ограбление по горячим следам. У свердловчанки украли телефон. Об этом сообщили в МО МВД России «Верхнепышминский».
Накануне в дежурную часть обратилась 30-летняя жительница Среднеуральска. Женщина рассказала, что днем на нее напал мужчина. Он ударил ее деревянной дубинкой. Так нападавший забрал у жертвы телефон стоимостью 30 тысяч рублей. Пострадавшая смогла описать мужчину: у него была крупная татуировка на спине.
- В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили и задержали подозреваемого, им оказался 44-летний житель Верхней Пышмы, ранее неоднократно судим за аналогичные преступления, - рассказали в полиции.
Ранее мужчина уже отбывал наказание за кражу. Общий стаж тюремного заключения составляет 23 года. На нападавшего завели уголовное дело за разбой с угрозами применением насилия. Ему грозит до десяти лет тюрьмы.
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