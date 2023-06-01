Более 2 тысяч человек стали участниками профилактических встреч в рамках акции СвЖД «Уступи дорогу поездам»

Фото: СвЖД

В преддверии летнего сезона Свердловская магистраль традиционно усиливает информационно-разъяснительную работу, чтобы избежать случаев травмирования граждан на объектах железной дороги. В мае участниками профилактических встреч на тему безопасности стали свыше 2 тыс. человек. Особое внимание уделяется предотвращению ситуаций, когда в зоне движения поездов могут получить травмы несовершеннолетние.

Дети в силу возраста склонны недооценивать последствия своих поступков. В погоне за острыми ощущениями они забывают, что прогулки по путям, катание на подножках вагонов грозит травмами, зачастую несовместимыми с жизнью. Контактная сеть находится под смертельно опасным напряжением, а в натянутом капюшоне и в наушниках сложно вовремя заметить приближающийся поезд: можно не услышать предупредительные гудки, которые подает машинист.

В рамках месячника «Уступи дорогу поездам» сотрудники СвЖД провели для детей экскурсии на жд предприятия, в школах – тематические уроки, показали видеоролики, мультфильмы, мини-спектакли. Развлекательно-познавательные программы по правилам безопасного поведения и конкурсы тематического рисунка организовали в Перми, Тюмени, Нижнем Тагиле и Серове. Урок по безопасности прошел в локомотивном депо Сургут.

Летом профилактическая работа будет продолжена. 5 июня мероприятия по безопасности пройдут на площадках дворовых клубов в Железнодорожном районе Екатеринбурга.

Также для предотвращения нарушений правил безопасности работники СвЖД совместно с транспортной полицией проводят рейды на станциях и перегонах в черте населенных пунктов, где чаще всего происходят трагические случаи. Например, традиционная площадка для таких рейдов – станция Смычка в Нижнем Тагиле. Желая поскорее преодолеть расстояние между микрорайонами Смычка и Красный Камень, люди пересекают жд пути в местах интенсивного движения поездов и маневровой работы, подвергая угрозе свою жизнь. Такую сомнительную модель поведения взрослых перенимают и дети. С начала года на Смычке правоохранители составили 22 протокола об административном правонарушении в отношении родителей, чьи несовершеннолетние дети находились в опасной близости от жд путей.

Благодаря принимаемым мерам профилактики количество травмирований в границах СвЖД в текущем году снизилось на треть. Трагических событий с участием детей удалось избежать.