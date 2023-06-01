Отчима, обвиняемого в убийстве двухлетней девочки на Эльмаше, оставили в СИЗО

Роман и Дарья познакомились четыре года назад Фото: читатель «КП-Екатеринбург»

Отчима, которого обвиняют в убийстве двухлетней девочки, оставили в СИЗО. Областной суд отклонил апелляцию Романа Большакова, сообщили «КП-Екатеринбург» в пресс-службе.

По версии следствия, 13 мая Роман задушил малышку, которая громка плакала. И закрыл ей дыхательные пути ладонью. Большаков сам вызвал скорую помощь, но спасти девочку не смогли. Спустя два дня парня взяли под стражу. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 105 УК «Убийство малолетнего».

- Девочку похоронили. Даша съехала с той квартиры, где теперь живет, не знаем, - рассказали «КП-Екатеринбург» родственники погибшей.

Ранее близкие рассказывали, что Дарья познакомилась с Романом четыре года назад еще будучи школьницей. В прошлом году пара стала жить вместе. После нескольких съемных квартир семья решила остаться жить в студии на Парниковой.