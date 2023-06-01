В исполнении военных артистов прозвучали популярные детские песни из кино и мультфильмов Фото: Управление Росграврдии по Свердловской области

Артисты ансамбля песни и пляски Уральского округа войск национальной гвардии Российской Федерации и сотрудники Управления Росгвардии по Свердловской области поздравили выездным концертом ребят, находящихся на лечении в ОДКБ № 1

- Нам хотелось, чтобы у каждого ребенка в первый день лета был праздник. Особенно важно передать положительные эмоции для ребят, которые вынуждены находиться в больничной палате, – отметил начальник ансамбля песни и пляски Уральского округа войск национальной гвардии, майор Константин Петрачков.

Отмечается, что для детей исполнили известные песни из кино и мультфильмов.

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