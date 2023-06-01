В Нижнем Тагиле в пожаре пострадал 64-летний мужчина

Площадь пожара составила около 10 квадратных метров Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле в результате пожара пострадал 64-летний мужчина. ЧП произошло 31 мая в частном доме на улице Алтайской.

- У мужчины диагностированы термические ожоги верхних конечностей II степени. Обгорело 10% тела, - сообщает издание TagilCity.ru.

После произошедшего пострадавший был госпитализирован в ЦГБ №1 Нижнего Тагила.

Площадь пожара составила около 10 квадратных метров. Огонь повредил перекрытие, стены и мебель.

Причину возгорания сейчас устанавливают специалисты.