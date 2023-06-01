Девочка пропала 31 мая Фото: отряд «ЛизаАлерт»

В Екатеринбурге завершились поиски 10-летней девочки. Ранее в поисковом отряде «ЛизаАлерт» сообщали, что ребенок может находиться в районе Уктуса. - Девочку нашли автономные экипажи отряда. . К ней подошли добровольцы, убедились, что это Динара вызвали полицию и сообщили маме. Она дома, все в порядке, - отметили в отряде «ЛизаАлерт». Ребенок пропал 31 мая, школьница не вернулась с прогулки.

- Нашлась, мама везет дочку домой, - пишут в соцсетях.

Напомним, что накануне в бывшую сотрудницу ГУФСИН, пропавшую в поселке Флюс 28 мая, нашли мертвой. Тело 51-летней Елены Савиной обнаружили на Волчихинском водохранилище, недалеко от станции Флюс, примерно в 2,5 метрах от берега, на приличной глубине.