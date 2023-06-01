На «Ночи музыки» в Екатеринбурге выступят Dose, Максим Свобода и Кристина Кошелева

Фестиваль пройдет 23 июня
Фото: Алексей БУЛАТОВ
На «Ночи музыки» в Екатеринбурге выступят Dose (Айдос Джумалинов), Максим Свобода и Кристина Кошелева. Они выйдут на сцену на «Екатеринбург Арене», где разместится ГикКон-сцена.
- Это сцена крупнейшего уральского фестиваля гик-культуры ГикКон, который в рамках Уральской Ночи музыки собирает в одном месте молодых, талантливых и уже состоявшихся артистов, близких по духу фестивалю, - рассказали в пресс-службе фестиваля.
На ГикКон-сцене также выступят Горчица (Белгород), Веснушка (Москва), Миша Хорев (Пенза), Ally Moon (Владивосток), Колоницкий (Самара), XARISTA (Москва), Mesch! (Санкт-Петербург), pinkglasses (Екатеринбург) и POLINA CHILI (Екатеринбург).
Напомним, Ural Music Night вошел в топ-50 лучших событий, которые пройдут в 2023 году, по версии Национального календаря EventsInRussia. Фестиваль закрепился в рейтинге на четвертой строчке.
Фестиваль пройдет 23 июня. Ранее мы писали, что на Ural Music Night выступит группа Billy's band в новом составе, группа «ЛСП», «Моя Мишель» и «Золото». На главной площадке ожидается выступление Валерия Сюткина.
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