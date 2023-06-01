Стадион «Калининец» торжественно открыли к 300-летию Екатеринбурга

На ближайшее время в «Калининце» уже запланированы соревнования. Фото: департамент информполитики региона

В Екатеринбурге 1 июня прошла торжественная церемония открытия спортивного-оздоровительного комплекса «Калининец». На церемонии открытия лично присутствовали губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и мэр Екатеринбурга Алексей Орлов.

Масштабная реконструкция объекта велась с осени позапрошлого года. За это время стадион претерпел большие изменения. Появилась крытая ледовая арена и трибуны на пять тысяч мест. Также отремонтировали бассейн и спортзалы. Провели переустройство секторов, разместили новейшее освещение и экраны, полностью заменили синтетическое покрытие на беговых дорожках.

– Как говорят специалисты, таких [стадионов] нет в нашей стране. Я желаю, чтобы на этом стадионе обязательно были воспитаны олимпийские чемпионы. И пусть этот стадион придает силы, уверенности и желания заниматься спортом, – отметил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

К поздравлениям горожан присоединился и глава Екатеринбурга Алексей Орлов. Он напомнил, что мэрия уделяет особое внимание развитию спорта в столице Урала.

Всего на реконструкцию объектов было потрачено 2,5 миллиарда рублей. Из них 2,2 миллиарда были выделены из областного бюджета.

На ближайшее время в «Калининце» уже запланированы соревнования. С 2 по 3 июня в нем пройдут межрегиональные первенства по легкой атлетике. Участие в мероприятии примут 400 человек.