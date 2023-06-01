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НовостиПроисшествия1 июня 2023 9:43

В Екатеринбурге в Пионерском вспыхнул крупный пожар

Пламя может распространиться на частный сектор
Маргарита РАЗУМОВА
Маргарита РАЗУМОВА
Огонь распространился на площади 200 квадратных метров

Огонь распространился на площади 200 квадратных метров

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге, 1 июня, произошел мощный пожар в поселке Пионерском на улице Памирской. Улицы и частный сектор заволокло едким дымом из – за воспламенившегося мусора.

- На площади 200 квадратных метров горит строительный мусор. Существует угроза распространения огня на частный дом. В тушении пожара участвуют семь человек личного состава и две единицы техники, - сообщили «КП-Екатеринбург» в пресс-службе МЧС.

Ранее, в Екатеринбурге загорелось «кладбище киосков» на улице Халтурина. Где в одном месте были собраны десятки старых ларьков. О воспламенении и едком задымлении спасателям сообщили автомобилисты.

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