Евгений Куйвашев утвердил меры поддержки жителям Сосьвы, пострадавшим из-за крупного пожара

На единовременную выплату погорельцы смогут купить или построить жилье в Свердловской области Фото: Алексей БУЛАТОВ

Губернатор Евгений Куйвашев утвердил меры поддержки для пострадавших от крупного пожара жителей поселков Сосьва и Таежный. Постановление было принято 1 июня. Об этом сообщает сайт правительства Свердловской области.

Согласно постановлению, жители Сосьвы могут подать заявление в администрацию нна получение единовременной выплаты для покупки жилья в области. Также пострадавшие могут на эти деньги построить дом. Сумма выплат будет зависеть от площади жилья, которое уничтожил пожар и стоимости квадратного метра на вторичном рынке.

- Если утраченный дом имел общую площадь более 42,8 квадратных метров, то собственник или наниматель может претендовать на строительство дома. Всего предусмотрено четыре категории домов: 42,8 квадратных метра, 54,2 квадратных метра, 72,3 квадратных метра, 90,7 квадратных метра, - сообщается на сайте правительства области.

Также жители поселка смогут выбрать квартиру в доме, который строится по поручению Евгения Куйвашева. Жителям поселка Таежный предоставят только вновь построенные жилые дома. Напомним, что крупный пожар в Сосьве уничтожил треть поселка. Погорельцам пришли на помошь власти и жители региона.