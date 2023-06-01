Екатеринбург впервые за пять лет остался без федеральных денег на благоустройство парков

На протяжении пяти лет Екатеринбург стабильно получал федеральные средства и облагораживал местные парки Фото: Алексей БУЛАТОВ

Екатеринбург стал единственным городом Свердловской области, который не получит финансирование на благоустройство парков в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды». Для того чтобы Екатеринбург стал городом-участником программы, требовалось 250 тысяч голосов местных жителей.

– Установленный Минстроем РФ показатель прошли все города Свердловской области, кроме Екатеринбурга, – говорится в сообщении на сайте правительства Свердловской области.

На протяжении пяти лет Екатеринбург стабильно получал федеральные средства и облагораживал местные парки. В этом году что-то пошло не так, и нужное количество голосов жителей – 25% от численности жителей муниципалитета старше 14 лет – собрать не удалось. Хотя ранее более 840 тысяч свердловчан приняли участие во всероссийском рейтинговом онлайн-голосовании за объекты благоустройства и тем самым побили рекорд за все время существования кампании.