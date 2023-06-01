В Нижнем Тагиле мужчина решил покурить на окне и упал на козырек подъезда

Фото: группа во «ВКонтакте» «Тагильский спасатель»

В Нижнем Тагиле 31 мая мужчина решил покурить на окне и упал на козырек подъезда с третьего этажа. Инцидент произошел на Тагилстрое на улице Землячки. Тагильчанин был пьян. При падении он повредил ногу и не мог самостоятельно передвигаться. Вызволять его пришлось спасателям.

- К месту происшествия незамедлительно выехала поисково-спасательная группа, где спасатели при помощи специальных носилок эвакуировали мужчину, - рассказали в группе во «ВКонтакте» «Тагильский спасатель».

Мужчину передали сотрудникам скорой медицинской помощи.

Фото: группа во «ВКонтакте» «Тагильский спасатель»

Напомним, 1 июня в Екатеринбурге на улице Рощинской 31-летняя девушка выпала из окна многоэтажки. Она погибла. По предварительной информации, перед смертью она распивала спиртное. Следственный комитет проводит проверку.

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