После вмешательства прокуратуры в Свердловской области отремонтировали 77 детских площадок

Проверки проводила прокуратура Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Свердловской области за 2022 год прокуратура выявила ряд существенных нарушений на детских площадках. После вмешательства надзорного ведомства 77 объектов привели в порядок.

Особое внимание прокуратуры привлекла верхнепышминская школа-интернат им. С.А. Мартиросяна. Там также были обнаружены нарушения в содержании детского игрового оборудования.

– В частности, оно имело дефекты лакокрасочного покрытия; песочница не закрывалась защитными приспособлениями; ограждение корта для занятий на коньках частично отсутствовало, – рассказали в пресс-службе свердловской прокуратуры.

В надзорном ведомстве добавили, что даже дорожки, ведущие к главному входу, имели дефекты и выбоины. От директора школы-интерната потребовали исправить нарушения и привести детскую уличную площадку в надлежащий вид.

Такие же недостатки сотрудники прокуратуры обнаружили в пяти дошкольных учреждениях Пригородного района. После этого все найденные дефекты были оперативно исправлены.