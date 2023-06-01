Синоптики рассказали, какая погода ждет свердловчан в июне

В ближайшие 3-5 дней погода в нашем регионе изменится Фото: Алексей БУЛАТОВ

Синоптики Уральского гидрометцентра рассказали, какая погода ждет свердловчан в июне. По их данным, в ближайшие 3-5 дней погода изменится. В регионе местами пройдут дожди, грозы. При этом ожидается, что жара спадет. Все дело в том, что наш регион окажется в зоне атмосферных фронтов.

- Постепенно активность процессов в атмосфере возрастет. Более прохладный воздух, надвигаясь на Урал с запада, встретится с жарким воздухом Средней Азии, - рассказала главный синоптик Галина Шепоренко. - Обостренные температурные контрасты могут вылиться в экстремальные погодные явления: грозы, град, ливни, шквалы. В этом отношении, на наш взгляд, наиболее опасный период с 3 по 5 июня.

Ранее мы писали, что чудовищная жара на Урале может даже вызвать огненные смерчи.

Согласно предварительному прогнозу Гидрометцентра РФ, июнь в целом ожидается близким к норме по количеству осадков и средней температуре месяца. В Свердловской области после 5 июня также характер погоды приблизится к обычным июньским значениям. Так, температура воздуха понизится на 6-7 градусов, ночью ожидается +8…+13 градусов, днем +19…+24 градуса, временами будут идти дожди.

К ЧИТАТЕЛЮ

Подписывайтесь на наш Telegram

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники

Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:

Тел.: +7 912 050 91 07

Почта kp.ekb@phkp.ru