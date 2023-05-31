В Екатеринбурге устроили облаву на мигрантов

В отделение полиции были доставлены 18 граждан для установки личности. Фото: УМВД по Екатеринбургу

В Екатеринбурге 25 мая прошел рейд на мигрантов. Массовые задержания провели в Железнодорожном районе. Об этом сообщили в Отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.

За день силовикам удалось проверить 136 иностранцев. У многих из них при себе не оказалось документов. Поэтому в отделение полиции были доставлены 18 граждан для установки личности. Всего было составлено шесть административных дел по статье «Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства режима пребывания (проживания) в РФ». Также на восемь человек составлены протоколы за распитие алкоголя в общественных местах.

- Помимо прочего, полицейские составили 10 административных протоколов за различные нарушения Правил дорожного движения, - добавили в полиции.

Полиция планирует и дальше проводить рейды. Они будут проходить в разных районах Екатеринбурга.

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