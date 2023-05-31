В Ревде поймали 22-летнего парня, обворовывающего СНТ

Рецидивист сознался в содеянном. Фото: МО МВД России «Ревдинский»

В Ревде полицейские задержали 22-летнего молодого человека, который совершил серию краж в СНТ «СУМЗ-5». Парень причинил ущерб в 63 тысячи рублей. Об этом сообщили в МО МВД России «Ревдинский».

Полиции удалось установить, что ночью в садовое товарищество приходит человек и проникает в чужие дома. С апреля по май пострадали два строения. С одного участка пропала бензопила и велосипед, с другого различная бытовая техника. Общий ущерб превысил 63 тысячи рублей.

- В обоих случаях вывезенное с территории коллективного сада краденое имущество злоумышленник сбывал незнакомым людям «оптом» – в первом случае за пять тысяч рублей, во втором – за 11 тысяч рублей. Полученные нечестным путем деньги он потратил на собственные нужды, - рассказали в полиции.

Похитителем оказался 22-летний рецидивист, не имеющий работу. Молодой человек сознался в содеянном. На него составили уголовное дело за кражу. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

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