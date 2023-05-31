Мать из Екатеринбурга, обвиняемую в убийстве троих детей, проверили на вменяемость

Анастасию задержали 26 декабря Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жительницу Екатеринбурга Анастасию Петрову, обвиняемую в убийстве троих детей, проверили на вменяемость. Психолого-психиатрическая экспертиза завершена, и в ближайшее время станут известны ее результаты. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщила адвокат Татьяна Ерофеева.

- Экспертиза готова. Следователь ознакомится с ней и сообщит нам результаты, - пояснила Татьяна Ерофеева. - Известно, что следствием инициировано проведение повторной экспертизы в исследовательском Центре психиатрии и наркологии имени В.П. Сербского.

По версии следствия, в ночь на 26 декабря инспектор МУГИСО задушила детей. Младшей дочке было всего шесть месяцев. А сыновьям 10 и 15 лет.

Как стало известно «КП-Екатеринбург», после случившегося Анастасия сообщила о содеянном своей матери – настоятельнице монастыря в Козельске. Утром в полицию Екатеринбурга позвонила племянница Анастасии и рассказала о странных сообщениях, пришедших ночью.

К квартире Петровых отправился участковый, но полицейскому дверь никто не открывал. В течение часа на место приехала хозяйка квартиры, которая и открыла жилище. Когда силовики зашли в квартиру, Анастасия лежала на телах детей, сложенных в спальне.

В своих первых показаниях Петрова объяснила убийство желанием «избавить детей от мучений» и спасти от «бесов». Утверждала - за 10 дней до трагедии «бесов» стал видеть ее муж Вячеслав. Якобы он просил бить его, а также водить хороводы.

В мае суд продлил срок содержания под стражей Анастасии до 25 сентября.