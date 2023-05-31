Niletto, актеры «Уральских пельменей» и пилот-герой Дамир Юсупов стали лицами 300-летия Екатеринбурга

Так, например, выглядит билборд с уральским гонщиком Сергеем Карякиным на улице Блюхера Фото: администрация Екатеринбурга

Выдающиеся уроженцы и жители Екатеринбурга теперь смотрят на город с рекламных билбордов. Их разместили там в честь грядущего 300-летия города. Например, изображение известного уральского гонщика Сергея Карякина появилось на билборде на улице Блюхера.

- Для меня это большая честь, ведь я родился в этом городе и в нем живу, - сказал Сергей Карякин. - Я очень хочу, чтобы каждый такой билборд вызывал позитив у людей. У нас выбраны яркие, смелые цвета.

В этой акции приняли участие 25 человек. Среди них, например, группа «Чайф», Николай Карполь, легендарный тренер «Уралочки», звезды «Уральских пельменей», певец Niletto, режиссер Алексей Федорченко, пилот-герой Дамир Юсупов.

- Мы выбрали два слогана: «Екатеринбург – город для тебя» и «Сердцем всегда с тобой», - прокомментировал заместитель главы Екатеринбурга Сергей Плахотин. - Под этот проект отдано 480 поверхностей.