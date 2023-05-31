Мэр Екатеринбурга выступит на «Ночи музыки»

О том, что мэр Алексей Орлов выступит на фестивале, рассказал директор "Ночи музыки" Фото: Алексей БУЛАТОВ

Еще одним артистом на фестивале «Уральская ночь музыки» в 2020 году станет мэр Екатеринбурга. Глава города Алексей Орлов предположительно выступит на сцене «Синара Центра». Об этом рассказал директор «Ночи музыки» Евгений Горенбург.

- Планируется традиционная площадка фестиваля «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен» в «Синара Центре». Насколько мне известно, Алексей Валерьевич планирует исполнить песню «Я люблю тебя, жизнь» в рамках программы, - уточнил Евгений Горенбург порталу «Е1».

В этом году грандиозное событие пройдет 23 июня на десятках сцен. Сначала планировалось, что хедлайнером станет группа ЛСП, однако коллектив отказался.

Теперь же на сцене возле «Капсулы времени» выступит группа IOWA, Тося Чайкина, а на другой площадке – Вадим Самойлов, Юлия Чичерина и другие.

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