Поздравляем, у вас трешка: Страна дарит скидку на большие квартиры к 1 июня

Фото: ГК «Страна Девелопмент»

Акция продлится до 26 июня. В акции участвуют двух- и трехкомнатные квартиры, пул лотов ограничен.

«Улучшение жилищных условий – это важнейшая задача, которая стоит перед многими семьями с детьми. Мы надеемся, что акция поможет таким семьям обрести квартиру в мечты в лучших проектах Тюмени и Екатеринбурга», - комментирует Александр Гуторов, вице-президент, руководитель блока продаж и маркетинга ГК «Страна Девелопмент».

Во всех проектах застройщик уделяет большое внимание созданию комфортной и безопасной среды для игр и развития детей всех возрастов. Детские площадки в ЖК «Страны» построены по тематическим и индивидуальным эскизам: космические корабли и луноходы, мореплавательные корабли и ж/д локомотивы, медвежья берлога и северный чум.

Фото: ГК «Страна Девелопмент»

Фото: ГК «Страна Девелопмент»

Фото: ГК «Страна Девелопмент»

Во дворах и плей-хабах на пешеходных бульварах организованы разноформатные зоны: спортивные, для отдыха на качелях, для работы, полосы препятствий, площадки для йоги, места для пикников и отдыха на специальном газоне, песочницы с тактильными предметами и развивающими текстурами, карусели, игровые комплексы, батуты, теневые шатры, стены для скалолазания и другие.

Напомним, что в Екатеринбурге «Страна» строит ЖК комфорт-класса «Сибирский сад». Всего в микрорайоне будет 8 домов переменной этажностью от 12 до 32 этажей. Окончание строительства всего ЖК запланировано на 2026 года. В ЖК появятся зеленые дворы-сады с приватной территорией, собственный пешеходный бульвар с тайными садами, городские огороды, детский парк, спортивный кластер и большой зеленый массив в центральной части микрорайона. Также в самом ЖК застройщик предусмотрел места для строительства детского сада и школы.

Фото: ГК «Страна Девелопмент»

Фото: ГК «Страна Девелопмент»

Справка:

Федеральный застройщик «Страна Девелопмент» строит дома и торговые центры в Тюмени, Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. На рынке недвижимости компания находится с 2008 года. За 14 лет девелопером построено около 1 млн кв. метров жилья, в домах «Страны» живут уже 40 тысяч человек. Земельный банк компании превышает 4 млн кв. м.

В 2022 году «Страна Девелопмент» вошла в топ-20 застройщиков России по объему ввода жилья. 80% жилых домов компания сдает раньше срока. Каждый проект отличается использованием передовых технологий: системой «умный дом», закрытыми охраняемыми дворами без машин, безбарьерной средой, эргономическими инженерными технологиями.

Реклама. ООО СЗ «Городок». Проектная декларация на наш.дом.рф. strana.com LjN8K6i8n