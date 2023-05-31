В Екатеринбурге дешевеют студии и дорожают большие квартиры

Подорожание коснулось квартир с тремя и более комнатами
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В новостройках Екатеринбурга дешевеют студии и дорожают многокомнатные квартиры. Средняя стоимость квадратного метра в больших квартирах выросла на 10 тысяч рублей, и составляет 142,9 тысячи рублей. Данные приводит 66.RU со ссылкой на Центр маркетинговых исследований «Объектив».
- В феврале этого года Банк России зафиксировал изменение в портфеле ипотек с государственным участием. Раньше лидировала льготная ипотека с господдержкой, теперь на первое место вышла семейная, - заявила аналитик Российской гильдии риелторов, глава Центра маркетинговых исследований «Объектив» Ксения Чернецкая.
Эксперт напомнила, что с начала этого года действие программы семейной ипотеки расширили на семьи с двумя несовершеннолетними детьми вне зависимости от даты их рождения.
Смещение спроса в сторону семейной ипотеки зафиксировали и в банках. Например, в пресс-службе ВТБ изданию сообщили, что по этой программе жители региона с января по март получили в банке 837 миллионов рублей, по программе льготной ипотеки с господдержкой — 684 миллионов рублей.
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