В Екатеринбурге дешевеют студии и дорожают большие квартиры

Подорожание коснулось квартир с тремя и более комнатами Фото: Алексей БУЛАТОВ

В новостройках Екатеринбурга дешевеют студии и дорожают многокомнатные квартиры. Средняя стоимость квадратного метра в больших квартирах выросла на 10 тысяч рублей, и составляет 142,9 тысячи рублей. Данные приводит 66.RU со ссылкой на Центр маркетинговых исследований «Объектив».

- В феврале этого года Банк России зафиксировал изменение в портфеле ипотек с государственным участием. Раньше лидировала льготная ипотека с господдержкой, теперь на первое место вышла семейная, - заявила аналитик Российской гильдии риелторов, глава Центра маркетинговых исследований «Объектив» Ксения Чернецкая.

Эксперт напомнила, что с начала этого года действие программы семейной ипотеки расширили на семьи с двумя несовершеннолетними детьми вне зависимости от даты их рождения.

Смещение спроса в сторону семейной ипотеки зафиксировали и в банках. Например, в пресс-службе ВТБ изданию сообщили, что по этой программе жители региона с января по март получили в банке 837 миллионов рублей, по программе льготной ипотеки с господдержкой — 684 миллионов рублей.

К ЧИТАТЕЛЮ

Подписывайтесь на наш Telegram

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники

Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:

Тел.: +7 912 050 91 07

Почта kp.ekb@phkp.ru