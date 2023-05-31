На Урале хирурги-онкологи удалили полуторогодовалой малышке двухкилограммовую опухоль

Фото: департамент информполитики Свердловской области

Полуторагодовалую малышку беспокоили боли в животе, когда родители принесли ее в больницу. При исследовании оказалось, что у девочки объемная опухоль. Малышку отправили в профильный Центр детской онкологии и гематологии ОДКБ, где врачи оперативно удалили новообразование, которое, к счастью, оказалось доброкачественным.

- Удаление липомы (жировика) у ребенка заняло 20 минут, - рассказал детский хирург-онколог ОДКБ Сергей Тупоногов. - Но, конечно, нас удивили размеры, ведь вес пациентки составлял всего 10 килограммов, а масса опухоли - около 2,2 килограмма.

Он добавил, что операция проводилась открытым способом ввиду большого объема новообразования, при этом специалисты придерживались исключительно детских технологий и индивидуального подхода.

На шестые сутки после операции малышка благополучно вернулась домой.

Отметим, что ежегодно в Свердловском центре детской онкологии и гематологии проводится порядка 200 операций разной локализации. Многие вмешательства являются уникальными в масштабах как Свердловской области, так и всей страны.

К ЧИТАТЕЛЮ

Подписывайтесь на наш Telegram

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники

Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:

Тел.: +7 912 050 91 07

Почта kp.ekb@phkp.ru