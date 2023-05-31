Алексей Федорченко снял такие фильмы, как «Первые на Луне», «Овсянки», «Небесные жены луговых мари», «Ангелы революции», «Война Анны» Фото: Алексей БУЛАТОВ

Минкульт исключил уральского режиссера Алексея Федорченко из совета по кино. Это следует из приказа, утверждающего новые составы советов опубликованного на сайте Минкульта. Документ подписала министр культуры России Ольга Любимова.

Из совета также исключили гендиректора Первого канала Константина Эрнста, гендиректора «Централ Партнершип» Вадима Верещагина, председателя совета директоров «Союзмультфильма» Юлиану Слащеву.

Ранее мы писали, что Режиссера Алексея Федорченко не оповестили о вручении премии «Золотой орел». Хотя он киноакадемик

Алексей Федорченко снял такие фильмы, как «Первые на Луне», «Овсянки», «Небесные жены луговых мари», «Ангелы революции», «Война Анны».

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