Спасатели настоятельно рекомендуют свердловчанам соблюдать меры безопасности Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Свердловскую область надвигается штормовой ветер. Об этом жителей региона предупредили спасатели. По данным синоптиков, 1 июня порывы будут достигать 18 метров в секунду.

- В период предупреждения спасатели настоятельно рекомендуют свердловчанам соблюдать меры безопасности и беречь свою жизнь, - отметили в ГУ МЧС по Свердловской области.

Спасатели рекомендуют в ветреную погоду воздержаться от работ на открытом воздухе, отложить работы на своих садовых участках, проверить ветрозащитные конструкции.

Во время штормового предупреждения стоит держаться подальше от легких построек, зданий, мостов, эстакад, линий электропередачи, деревьев, строящихся или ремонтируемых зданий. Опасность также могут представлять элементы кровли и стекол, сорванных ветром.

Спасатели также напомнили, что в Свердловской области установлен особый противопожарный режим. Использование открытого огня запрещено.

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