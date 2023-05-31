В Екатеринбурге школьница с ноги ударила 13-летнего школьника

Школьница уверяла, что мальчик кинул в нее камнем Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге девушка ударила 13-летнего школьника с ноги в лицо. Она заставляла подростка извиняться за неприятные слова на коленях. Драка произошла 29 мая во дворе на Расточной, 29.

Судя по видеокадрам, школьница заставляет мальчика «пояснить за слова», а также извиняться. Однако дожидаться ответа на реплику она не стала и ударила ребенка с колена в лоб.

К нападавшей девушке после произошедшего подошла мама мальчика. Женщине девушка рассказала, что ее ребенок обзывался и кинул в нее камнем.

- Она местная, и дети ее побаиваются - передает слова мамы мальчика Ксении E1.RU. – Я сомневаюсь, что сын кинул камень в ее голову. Обзываться он может, но бить он никого бы не стал. Я сказала девочке, что хочу поговорить с ее родителями, она отказалась. Родители пострадавшего мальчика написали обращение в полицию.

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