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НовостиОбщество31 мая 2023 6:20

В Нижнем Тагиле на четыре дня перекроют улицу Циолковского

Ограничения введут, чтобы рабочие заменили трубу
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
Ограничения введут, чтобы рабочие отремонтировали участок теплотрассы

Ограничения введут, чтобы рабочие отремонтировали участок теплотрассы

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле на четыре дня перекроют улицу Циолковского. Об этом сообщает TagilCity.ru.

- Просьба пользователям автомобильных дорог заранее выбирать маршруты движения, - обратились к тагильчанам в мэрии.

Машины временно не смогут ездить по дороге на улице Циолковского, со стороны проспекта Мира, в районе отделения ГИБДД, с 1 по 4 июня.

Ограничения введут, чтобы рабочие НТ МУП «Тагилэнерго» отремонтировали участок теплотрассы между домами № 24 и № 35.

На улице Циолковского до улицы Вязовской будет организовано двустороннее движение для обеспечения подъезда к жилым домам от дома № 22.

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