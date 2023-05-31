Ограничения введут, чтобы рабочие отремонтировали участок теплотрассы
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Нижнем Тагиле на четыре дня перекроют улицу Циолковского. Об этом сообщает TagilCity.ru.
- Просьба пользователям автомобильных дорог заранее выбирать маршруты движения, - обратились к тагильчанам в мэрии.
Машины временно не смогут ездить по дороге на улице Циолковского, со стороны проспекта Мира, в районе отделения ГИБДД, с 1 по 4 июня.
Ограничения введут, чтобы рабочие НТ МУП «Тагилэнерго» отремонтировали участок теплотрассы между домами № 24 и № 35.
На улице Циолковского до улицы Вязовской будет организовано двустороннее движение для обеспечения подъезда к жилым домам от дома № 22.
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