Уральские таможенники передали партию «нелегального» крема в дома престарелых

Фото: пресс-служба Уральского таможенного управления

Уральские таможенники передали партию «нелегального» крема в три дома престарелых Свердловской и Челябинской областей. Более 1400 коробок, в которых находилось боле 32 тысяч кремов, изъяли у предпринимателя из Челябинска. Он использовал чужой товарный знак.

- Косметические средства отправили на экспертизу, которая подтвердила качество и безопасность применения изъятого товара, - рассказали в пресс-службе Уральского таможенного управления. - На перевозчика составили административный протокол по факту нарушения прав интеллектуальной собственности, а крем для рук не стали уничтожать и передали в безвозмездное пользование.

Партию крема примерной стоимостью более четырех миллионов рублей предприниматель привез в Екатеринбург из Узбекистана.

В текущем году уральские таможенники уже безвозмездно передали в социальные учреждения сахар, товары народного потребления, ткани на общую сумму более 33 миллионов рублей.

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