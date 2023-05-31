В Свердловской области от укусов клещей пострадали больше 11 тысяч человек

В лабораториях Свердловской области исследовано 7580 особей клещей, снятых с людей Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области по данным на 30 мая от укусов клещей пострадали 11 146 человек, из которых 2 289 - дети. Об этом сообщили в региональном Роспотребнадзоре.

- Это в 1,5 раза ниже аналогичного периода 2022 года и среднего многолетнего уровня, - отмечают в ведомстве.

В медицинские организации области с предварительным диагнозом «клещевой вирусный энцефалит» госпитализировано 29 человек, с диагнозом «клещевой иксодовый боррелиоз» - 111 человек.

Случаи присасывания клещей зарегистрированы в 65 муниципальных образованиях региона. Наибольшее количество пострадавших зафиксировано, в том числе в Карпинске, Алапаевске, Дегтярске, а также Асбестовском, Верхнесалдинсоком, Пышминском, Талицком городских округах.

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