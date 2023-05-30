Екатеринбуржца осудили за кражу «ГАЗ» с парковки

Суд приговорил свердловчанина к двум годам исправительной колонии строгого режима Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жителя Екатеринбурга приговорили к двум годам лишения свободы за кражу автомобиля «ГАЗ 2110». Машина находилась на стоянке, когда мужчина угнал ее. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Инцидент произошел в ночь с 10 на 11 октября 2022 года. Екатеринбуржец Гаврила И. находился на парковке торгового центра на улице Амундсена, когда заметил отечественное авто.

- Подойдя к данному транспортному средству, злоумышленник открыл его имеющимся при себе ключом от своего личного автомобиля аналогичной марки, после чего завел машину и скрылся на ней с места преступления, распорядившись ею в последующем по своему усмотрению, - рассказали в ведомстве.

Машина принадлежала коммерческому предприятию, причиненный ущерб оценили в 900 тысяч рублей. В ходе рассмотрения уголовного дела, мужчина признал свою вину. Также он извинился перед потерпевшей стороной. Однако суд приговорил Гаврилу И. к двум годам исправительной колонии строгого режима. Помимо этого, с мужчины взыскали материальный ущерб.

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