В отношении мужчины возбудили уголовное дело за грабеж Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Екатеринбурге полицейские поймали мужчину, ограбившего свердловчанку. Злоумышленник сорвал с шеи женщина две золотые цепочки. Об этом сообщили Отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.

Накануне в полицию города обратилась екатеринбурженка. Она рассказала, что днем 22 мая рядом с домом на Совхозной, 2 на нее напал неизвестный. Мужчина сорвал украшения с шеи женщины, после этого скрылся. Причиненный ущерб пострадавшая оценила в 30 тысяч рублей.

- В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска изобличили и задержали подозреваемого в хищении золотых украшений гражданина, - рассказали в полиции.

Мужчину доставили в дежурную часть. Злоумышленником оказался ранее не судимый 31-летний екатеринбуржец. Он признался в содеянном, а также рассказал, что похищенное успел продать. В отношении мужчины возбудили уголовное дело за грабеж. Ему грозит срок до четырех лет.

К ЧИТАТЕЛЮ

Подписывайтесь на наш Telegram

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники

Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:

Тел.: +7 912 050 91 07

Почта kp.ekb@phkp.ru