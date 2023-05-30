На Урале выбрали лучших медработников детских садов и школ

Медработники приехали из 21 города Свердловской области Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области выбрали лучших медработников детских садов и школ. В конкурсе приняли участие больше 30 свердловчанок. Такое состязание проводится уже в третий раз. Об этом сообщили в региональном департаменте информационной политики.

Медработники приехали из 21 города Свердловской области. Медсестры продемонстрировали жюри практические навыки в своей области, знание теории лечебного процесса и отработку критических ситуаций. Мастерство медработников оценивали в том числе родители, педагоги и дети.

- С каждым разом география расширяется: в этот раз свое мастерство продемонстрировали медики от Волчанска до Сысерти. Развитие качественной системы детского здравоохранения и профилактики для нас сегодня приоритетно, - отметила заместитель министра здравоохранения Свердловской области Елена Чадова.

Первое место в конкурсе досталось медсестре Ирине Коровкиной из Новой Ляли, второе место заняла фельдшер Марина Подкорытова из Екатеринбурга, а тройку лидеров замкнула фельдшер Валентина Казанцева из Камышлова.

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