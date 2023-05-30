В Ивделе молодой человек попал под колеса дрезины

Следственный комитет города Ивдель проводит процессуальную проверку Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ивделе на железной дороге нашли тело молодого человека. Парня сбила дрезина на переезде. Инцидент произошел 30 мая. Информацию об этом «КП-Екатеринбург» подтвердили в Следственном отделе по городу Ивдель.

- По факту данного инцидента Следственным отделом по городу Ивдель проводится процессуальная проверка. В настоящее время признаков, того, что в отношении указанного лица совершено какое-либо преступление не установлено, - рассказал «КП-Екатеринбург» руководитель Следственного отдела по городу Ивдель СУ СК России по Свердловской области Олег Семенов.

Серовской транспортной прокуратурой устанавливаются обстоятельства случившегося. Как оказалось, парню было всего 19 лет. Он проживал в Ивделе. Об этом сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

Еще в сентябре прошлого года подобная трагедия произошла под Екатеринбургом. Вблизи ТРЦ «Комсомолл» 17-летнего школьника насмерть сбил поезд.

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