Евгений Куйвашев вручил госнаграды выдающимся уральцам

Губернатор Евгений Куйвашев вручил госнаграды и награды президента РФ выдающимся уральцам. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев вручил госнаграды и награды президента РФ выдающимся уральцам. Всего 38 свердловчан получили медали, ордена, почетные звания и знаки отличия. Об этом сообщили региональном департаменте информационной политики.

Церемония вручения прошла 30 мая. Ее посетили сотрудники Уралвагонзавода, Уралтрансмаша, УГМК и других предприятий. Также на мероприятие пришли учителя свердловских школ и медики уральских больниц.

-Каждый раз, вручая заслуженные награды жителям региона, я радуюсь, что признание получают представители самых разных профессий. Сегодня мы чествуем металлургов и машиностроителей, работников сферы транспорта, здравоохранения и образования, представителей строительной отрасли, инженеров и конструкторов, спортивных тренеров, – отметил Евгений Куйвашев.

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