В Екатеринбурге поймали квартирного вора, взобравшегося на третий этаж по трубе

На свердловчанина возбудили уголовное дело за кражу Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Екатеринбурге полицейские поймали квартирного вора, который взобрался на третий этаж по водосточной трубе. В жилище он попал через открытое окно на балконе. Об этом сообщил в Отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.

Накануне в полицию обратилась екатеринбурженка. Она рассказала, что из ее квартиры пропал телевизор и ноутбук, их общая стоимость составила 30 тысяч рублей. В случившемся женщина винила своего бывшего сожителя.

- Реализовав комплекс оперативно-розыскных мероприятий, сыщики уголовного розыска территориального ОВД задержали подозреваемого в хищении, - рассказали в полиции.

Похитителем оказался безработный 35-летний екатеринбуржец. Ранее он был не раз судим за кражу, грабеж, тяжкий вред и угрозу убийством. Мужчина признался в краже. Он рассказал, что всю технику заложил в ломбард. На рецидивиста возбудили уголовное дело. Ему грозит до шести лет лишения свободы. Полицейские проверяют мужчину на причастность к других похожим преступлениям.

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