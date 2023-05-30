В Свердловской области выбрали лучшего повара

Победу в конкурсе одержал Александр Бикс. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

В Свердловской области подвели итоги конкурса «Славим человека труда!» в номинации «Лучший повар». Состязания прошли в рамках фестиваля кулинарного искусства «ЕврАзия ФЕСТ-2023». Об этом сообщили в региональном департаменте информационной политики.

За звание лучшего повара боролись 20 свердловчан. Среди них шеф-повара, профессиональные кулинары и специалисты в области общественного питания. Все конкурсанты должны были иметь стаж не менее года. От уральцев требовалось за 100 минут приготовить закуску, горячее и муссовый десерт. Блюда оценивали на оригинальность, подачу и вкус. Также внимание жюри уделило сервировке стола и умениям поваров работать с инвентарем.

- Молодежи необходимо расти и совершенствоваться, впитывать все передовые тенденции, применяя самые современные знания в приготовлении блюд, в обслуживании потребителей и в ведении бизнеса, – отметила министр агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области Анна Кузнецова.

Замыкает тройку призеров Александр Попов. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Лучшим поваром региона стал Александр Бикс – шеф-повар ресторана «Атмосфера» из Каменска-Уральского. Второе место занял Константина Гладких, шеф-повар екатеринбургского кафе «Кстати». Замыкает тройку призеров Александр Попов, работающий заведующим производством Верхнесалдинского филиала компании «Кейтеринбург».

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