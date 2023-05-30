В Екатеринбурге на улице Челюскинцев дважды за день сбили школьников

Первая авария произошла в 13:15 рядом с домом №60. Фото: ГИБДД Екатеринбурга

В Екатеринбурге на улице Челюскинцев дважды за день произошли аварии с участием школьников. ДТП случились днем 30 мая. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Екатеринбурга.

Первая авария произошла в 13:15 рядом с домом №60. 58-летний мужчина на SsangYong Actyon поворачивал, однако дорогу пешеходу не уступил. В это время 11-летний мальчик ехал по проезжей части на самокате. Ребенка с ушибами головы, ссадинами на руке и ноге доставили в больницу.

Спустя некоторое время в дежурное отделение поступила информация об еще одном ДТП на той же улице. На этот раз во дворе дома №5В 69-летний мужчина на Kia Picanto наехал на школьника, который ехал на велосипеде.

Во дворе дома №5В 69-летний мужчина на Kia Picanto наехал на школьника. Фото: ГИБДД Екатеринбурга

- В результате ДТП пострадал 13-летний мальчик, с травмами головы и ушибами доставлен в лечебное учреждение, - рассказали в ГИБДД.

Напомним, что за два дня в Свердловской области семь детей пострадали в авариях. Одна девочка скончалась под колесами автобуса. Такой статистикой поделились сотрудники Госавтоинспекции.

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