В Нижний Тагил привезут кубок легендарного хоккеиста Валерия Харламова

Кубок можно будет увидеть с 7 по 9 июня Фото: Алексей БУЛАТОВ

Кубок Харламова впервые привезут в Нижний Тагил. Трофей Молодежной хоккейной лиги привезет спортсмен Василий Атанасов, который когда-то играл в составе нижнетагильской команды «Спутник». Об этом сообщает информационное агентство «Все новости».

- На встрече будет Василий Атанасов. С хоккеистом можно будет пообщаться, сфотографироваться. Для детей эта встреча – показатель того, что любой может добиться успехов, – сообщают организаторы.

В Нижнем Тагиле кубок можно будет увидеть на площадке хоккейного клуба «Мечта» 7 июня. Каждый раз встреча с хоккеистами будет проходить с 17:00 до 18:00. Во Дворце культуры НТМК посмотреть на трофей можно будет 8 июня. Уже 9 июня встреча с хоккеистом пройдет в Ледовом дворце спорта на Вагонке.

Обновленный кубок Харламова весит 23,5 килограмма. Его открытая чаша сделана из латуни. Венчает приз фигурка легендарного хоккеиста Валерия Харламова из серебра с позолотой. В Нижний Тагил его привезут впервые.

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