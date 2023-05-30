CвЖД открыла контейнерную площадку на станции Серов и запустила новый сервис для лесопромышленников

Фото: пресс-служба СвЖД

Свердловская магистраль открыла площадку для обработки контейнерных грузов на станции Серов. Создание специализированной площадки в первую очередь обусловлено потребностью клиентов лесной отрасли в организации отправки продукции в составе регулярных ускоренных контейнерных поездов, в том числе на экспорт. Ранее для этого приходилось использовать терминалы в Екатеринбурге и Советском (расстояние до каждого из городов – порядка 400 км).

Теперь промышленные предприятия могут отгружать продукцию в контейнерах непосредственно на севере Свердловской области, это поможет им снизить транспортные издержки и оптимизировать логистику.

Железнодорожники подготовили места для временного хранения крупнотоннажных контейнеров и работы специальной техники, доставили перегружатель-ричстакер. Обновленная железнодорожная инфраструктура сможет обслуживать деревообрабатывающие предприятия из Североуральска, Карпинска, поселков Лобва, Филькино, Красноярка, Восточный и другие.

Для клиентов СвЖД разработала комплексный сервис, который включает доставку контейнеров автотранспортом до железнодорожного терминала, формирование и отправку поезда. К месту назначения такие поезда будут следовать с повышенной скоростью по специально разработанному графику.

28 мая с грузового терминала станции Серов отправился первый поезд: в его составе 70 крупнотоннажных контейнеров с пиломатериалами, которые будут доставлены в Китай. В перспективе планируется отправлять до шести контейнерных поездов в месяц.

Ускоренные контейнерные сервисы позволяют доставлять продукцию (в том числе на экспорт) быстрее и «точно в срок». Поскольку время отправления и прибытия таких поездов известно заранее, грузоотправитель имеет возможность планировать логистику и рационально использовать ресурсы. В настоящее время со станций СвЖД на постоянной основе грузы в контейнерах перевозятся по 175 маршрутам внутри страны и на экспорт.

С целью максимального удовлетворения запросов клиентов Свердловская магистраль создает условия для отправки грузов в контейнерах с площадок, где раньше такой возможности не было. Для этого используется инфраструктура Свердловской дирекции по управлению терминально-складским комплексом, которая оперирует сетью грузовых терминалов на основных станциях СвЖД.