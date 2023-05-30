Кешбэк по акции «Футбольный кешбэк» Банка Уралсиб составил 6%

Фото: предоставлено пресс-службой ПАО «БАНК УРАЛСИБ»

Кешбэк по кобрендинговым картам Уралсиба и футбольного клуба «Краснодар» за апрель составил максимальные 6%.

Банк Уралсиб запустил акцию «Футбольный кешбэк» в октябре прошлого года. Акция уникальна тем, что кешбэк по карте* зависит от результатов игры футбольной команды «Краснодар». Он рассчитывается каждый месяц, как разница между забитыми и пропущенными голами и максимально может достигать 6%. Если результат игр по итогам месяца невысок, то кешбэк начисляется по стандартной ставке – от 1% до 3% согласно условиям программы Уралсиб Бонус.

В апреле 2023 года любимая команда обеспечила держателям карт максимальную доходность, показав отличные результаты в апрельских играх в рамках чемпионата 2022/2023 гг. «МИР Российская премьер-лига».

Кобрендовая карта ФК «Краснодар», созданная на базе флагманской карты «Прибыль» Уралсиба, обладает уникальным набором преимуществ, включающем скидки и повышенный кешбэк при покупке по карте. Каждый владелец кобрендовой карты может участвовать в программах лояльности как банка, так и клуба.

Счастливую возможность стать обладателями карты ФК «Краснодар» имеют жители только Краснодарского края, которые могут заказать эту карту на сайте банка или любом отделении Уралсиба на территории региона. Ознакомиться с условиями участия в акции можно на сайте банка.

*Кешбэк начисляется в бонусных рублях

Справка:

Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Основные направления деятельности – розничный, корпоративный и инвестиционно-банковский бизнес.

Банку присвоен рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «ВВВ» (RU) и рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «А-».

Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 45 регионах и по состоянию на 1 мая 2023 года насчитывает 221 точку продаж, 1412 банкоматов и 290 платежных терминалов.

Кроме собственной сети, Банк поддерживает работу объединенной банкоматной сети «ATLAS» – единое технологическое решение для банков-партнеров.