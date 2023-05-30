Китайские бизнесмены побывали в Сысерти, чтобы оценить туристический потенциал

Делегация из Поднебесной оценила туристический потенциал Среднего Урала. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Делегация из Поднебесной оценила туристический потенциал Среднего Урала. В ходе визита представители китайского бизнеса познакомилась с проектируемым кластером «Большая Сысерть».

- Россия и Китай – страны с огромным туристическим потенциалом и возможностями для взаимного сотрудничества в рамках инвестиций и обмена турпотоками, - отметил заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин.

Он напомнил, что в этом году в столице Урала пройдет Российско-Китайское ЭКСПО. В правительстве региона подчеркнули, что раньше туристы из Поднебесной для путешествий выбирали столицу и Санкт-Петербург. Но в последнее время для них все большую привлекательность приобретает Урал и его фантастическая природа. Кроме того, китайские бизнесмены рассматривают наш регион для инвестирования в туристическую отрасль.

В ходе визита бизнесмены обсудили возможность организации тура на Урал для гостей со средними доходами. Также прорабатывается и вопрос организации туров для людей, привыкших отдыхать на VIP-уровне, которые готовы потратить 10 тысяч долларов за путешествие.

Также в ходе визита китайская делегация посетила экокомплекс «Уральская пчелка», исторический центр Сысерти и загородный клуб «Лес». Кроме того, представители делегации узнали об истории горнозаводчиков Урала.

Представители Поднебесной рассказали, что для их туристов важен комфорт. Они не готовы к изматывающим походам с рюкзаками. Китайские туристы предпочитают отдых со всеми удобствами на лоне природы.

Кстати, китайские туристы не селятся на четвертом этаже и в номерах, где есть цифра «4».