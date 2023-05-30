Сотрудники полиции и МЧС предотвратили запуск салюта на набережной Исети в Екатеринбурге

За запуск фейерверков во время особого противопожарного режима предпринимателя могли оштрафовать на сумму от 400 до 800 тысяч рублей Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

В минувший понедельник в центре Екатеринбурга едва не состоялся небольшой салют. Местный предприниматель хотел запустить фейерверки в районе Исети. Но так как в городе действует особый противопожарный режим, его остановили сотрудники полиции и МЧС.

- Предприниматель обратился в администрацию Екатеринбурга с целью согласовать запуск фейерверка в вечернее время в центре города, - рассказывают в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области. - В ответ на обращение юридическому лицу было разъяснено, что в период действия особого противопожарного режима действует запрет на применение пиротехнических изделий бытового назначения. Однако юридическим лицом был проигнорирован данный запрет, и готовился к запуску салют в районе набережной реки Исеть.

Добавим, что если бы запуск салюта на набережной состоялся, то предпринимателю, вероятно, пришлось бы заплатить штраф.

- Штраф за нарушение требований особого противопожарного режима в отношении юридических лиц составляет от 400 000 до 800 000 рублей, - добавляют в ГУ МЧС по Свердловской области. - Запуск пиротехники в складывающихся погодных условиях мог стать причиной возникновения пожара в расположенных неподалеку зданиях.