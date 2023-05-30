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НовостиОбщество30 мая 2023 12:14

В Екатеринбурге возведут скульптуру в виде огромной стопки книг

Арт-объект будет величиной около пяти метров
Маргарита РАЗУМОВА
Маргарита РАЗУМОВА
Фото: команда фестиваля «Красная строка»

Фото: команда фестиваля «Красная строка»

В Екатеринбурге появится новый арт-объект в виде большой стопки книг. Скульптуру возведут к книжному фестивалю «Красная строка», который пройдет с 25 по 27 августа. Об этом сообщает пресс-служба команды «Ночи музыки».

- Арт-объект появится в конце августа, в высоту он будет около 5 метров. Его установят на городской набережной, - сообщили в пресс-службе команды.

Новая скульптура будет представлять собой стопку огромных книг. Сам фестиваль «Красная строка» будет проходить в центре города. В Историческом сквере у жителей будет возможность купить книги, а также посетить встречи с авторами.

Напомним, ранее в Екатеринбурге появился объект «Суперлуние». В Саду Вайнера появилась большая луна от художника Ромы Инка.

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