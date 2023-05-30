В Екатеринбурге возведут скульптуру в виде огромной стопки книг

Фото: команда фестиваля «Красная строка»

В Екатеринбурге появится новый арт-объект в виде большой стопки книг. Скульптуру возведут к книжному фестивалю «Красная строка», который пройдет с 25 по 27 августа. Об этом сообщает пресс-служба команды «Ночи музыки».

- Арт-объект появится в конце августа, в высоту он будет около 5 метров. Его установят на городской набережной, - сообщили в пресс-службе команды.

Новая скульптура будет представлять собой стопку огромных книг. Сам фестиваль «Красная строка» будет проходить в центре города. В Историческом сквере у жителей будет возможность купить книги, а также посетить встречи с авторами.

Напомним, ранее в Екатеринбурге появился объект «Суперлуние». В Саду Вайнера появилась большая луна от художника Ромы Инка.

К ЧИТАТЕЛЮ

Подписывайтесь на наш Telegram

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники

Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:

Тел.: +7 912 050 91 07

Почта kp.ekb@phkp.ru