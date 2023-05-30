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НовостиПроисшествия30 мая 2023 11:52

На Урале иномарка сбила 86-летнюю бабушку

Пострадавшую женщину, получившую увечья, госпитализировали
Маргарита РАЗУМОВА
Маргарита РАЗУМОВА
Фото: пропаганда ГИБДД

Фото: пропаганда ГИБДД

На 22-м километре трассы Нижний Тагил - Нижняя Салда водитель легковушки Kia Spectra сбил 86-летнюю женщину. Она переходила дорогу по пешеходному переходу. Об этом сообщает ГИБДД по Свердловской области.

За рулем Kia Spectra был мужчина, имеющий стаж вождения девять лет. В течение 2023 года его привлекали к административной ответственности дважды, оба раза за нарушение скоростного режима.

- Пешеход с травмами различной степени тяжести доставлена в Центральную городскую больницу №1 Нижнего Тагила. После осмотра медики госпитализировали женщину. Водитель пояснил, что не заметил женщину, так как его ослепило солнце. Мужчина попытался применить экстренное торможение, но избежать наезда не удалось, - сообщили в ГИБДД по Свердловской области.

По данным ГИБДД, на момент освидетельствования водитель был трезв. Госавтоинспекция напоминает водителям о необходимости снижения скорости рядом с пешеходными переходами.