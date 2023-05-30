В Академическом закроют движение транспорта по улице Краснолесья

Жителям Академического придется до середины июля объезжать перекрытия Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Академическом почти на месяц закроют движение транспорта по дублеру улицы Краснолесья. Проехать нельзя будет от улицы Вильгельма де Геннина до улицы Рябинина. Здесь специалисты АО «Екатеринбургская теплосетевая компания» с 12 июня по 17 июля будут строить тепловую сеть.

- Специалисты просят горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать маршрут передвижения, - обратились к екатеринбуржцам в администрации города.

Это еще не все перекрытия, которые анонсировали в мэрии. С 1 по 30 июня жителям Академического придется объезжать участок улицы Краснолесья. Здесь перекроют дорогу от дома № 125 на улице Краснолесья до улицы Вильгельма де Геннина, чтобы реконструировать улично-дорожную сеть и строить трамвайную линию.

В мэрии также отметили, что из-за перекрытий 014, 070 и 59 автобусы частично изменят схему движения.

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