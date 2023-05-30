Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
+23°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество30 мая 2023 10:20

В Академическом закроют движение транспорта по улице Краснолесья

Рабочие будут строить тепловую сеть и трамвайную линию
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
Жителям Академического придется до середины июля объезжать перекрытия

Жителям Академического придется до середины июля объезжать перекрытия

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Академическом почти на месяц закроют движение транспорта по дублеру улицы Краснолесья. Проехать нельзя будет от улицы Вильгельма де Геннина до улицы Рябинина. Здесь специалисты АО «Екатеринбургская теплосетевая компания» с 12 июня по 17 июля будут строить тепловую сеть.

- Специалисты просят горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать маршрут передвижения, - обратились к екатеринбуржцам в администрации города.

Это еще не все перекрытия, которые анонсировали в мэрии. С 1 по 30 июня жителям Академического придется объезжать участок улицы Краснолесья. Здесь перекроют дорогу от дома № 125 на улице Краснолесья до улицы Вильгельма де Геннина, чтобы реконструировать улично-дорожную сеть и строить трамвайную линию.

В мэрии также отметили, что из-за перекрытий 014, 070 и 59 автобусы частично изменят схему движения.

К ЧИТАТЕЛЮ

Подписывайтесь на наш Telegram

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники

Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:

Тел.: +7 912 050 91 07

Почта kp.ekb@phkp.ru