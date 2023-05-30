Сотрудницы «Сима-ленда» провели концерт в Луганске, чтобы поддержать бойцов СВО

Фото: читатель «КП»

Сотрудницы «Сима-ленда» съездили в ЛНР и провели концерт для мобилизованных. Выступление прошло в лагере бойцов. Девушки исполнили патриотические песни, а также вальсировали с военнослужащими.

- Сотрудники компании всегда поддерживают ребят, которые защищают нашу страну. Мы прилетели, как только появилась возможность поддержать добрым словом, песней, танцем. Хотелось окружить наших бойцов вниманием. И ребята сказали нам, что почувствовали себя, как дома», - сообщила замдиректора «Сима-ленда» Анастасия Лукичева.

Фото: читатель «КП»

Девушки пели бойцам известные песни, которые поднимали им патриотический настрой. Для солдат прозвучала «Родина» Трофима, «Ой, да не вечер». Военнослужащие станцевали вместе с девушками вальс. Сотрудницы надевали национальные костюмы, а затем исполнили для бойцов русские народные танцы.

- Было тревожно, но до момента, как мы приехали сюда. Я увидела воодушевленные глаза людей, которые ждали нас. Ребята сказали, что если бы не было девушек в мире, то не было бы сил и стимула к жизни, - рассказала одна из сотрудниц.

Фото: читатель «КП»

Также к бойцам вместе с девушками приехал российский гроссмейстер Сергей Карякин. Он пообщался с солдатами и сыграл с ними в шахматы.

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